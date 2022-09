Männer in Ludwigshafen bei Zigarettenautomatenaufbruch ertappt – Täter auf der Flucht

Ludwigshafen. Zwei unbekannte Männer haben am Freitagmorgen in Ludwigshafen versucht, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen, wurden dabei aber ertappt. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte ein Zeuge gegen vier Uhr die Männer an dem Automaten in der Eschenbachstraße und sprach sie direkt an. Als die Männer auf den Zeugen aufmerksam wurden, flüchteten sie. Nach Angaben der Polizei waren beide Männer zwischen 30 und 40 Jahre alt und dunkel gekleidet. Einer der Täter trug eine schwarze Basecap und einen dunklen Rucksack. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963 2222 entgegen.

