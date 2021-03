Ludwigshafen. Der Ludwigsplatz soll schöner worden. Bereichsleiterin Gabriele Bindert stellte im Ortsbeirat Südliche Innenstadt das Konzept vor, um die Erholungsfläche in der Innenstadt noch attraktiver zu gestalten. Nach dem einstimmig gebilligten Plan werden neue Pflanzungen angelegt, die von den städtischen Mitarbeitern gepflegt werden sollen. Auf Büsche wird verzichtet, stattdessen kommen bodennahe Gräser und Stauden zum Einsatz. Dazu wird die Beregnung auf einen zeitgemäßen Stand gebracht. Von der „schönsten innerstädtischen Parkanlage“ sprach Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU). Eine gute Tradition seien die „Musikalischen Mittage“, an denen man festhalten wird. Laut Bindert könnte der Ludwigsplatz schon im Sommer in neuem Grün erstrahlen.

Weniger idyllisch geht es meist auf dem Berliner Platz zu. Neben der Ratten-Problematik im weiteren Umfeld ist Kriminalität ein Dauerthema. Eine Gefahrenabwehrverordnung, die von April bis Oktober in Kraft tritt, wurde im Ortsbeirat mehrheitlich begrüßt. Dazu gehört auch ein Alkoholverbot. Während Jens Brückner (Grüne) Zweifel an der Effektivität der Maßnahmen anmeldete, hält Ludwig Paul (SPD) die Verordnung aus eigener Erfahrung für sinnvoll. Der 79-Jährige lebt selbst am Berliner Platz und wurde nunmehr als neues Ortsbeiratsmitglied ernannt. Er folgt auf Björn König, der aus persönlichen Gründen ausgeschieden war. Für den gelernten Maschinenschlosser ist es die zweite Amtsperiode.

Eine Namensdiskussion ergab sich um einen weiteren Ludwigshafener Platz, der allerdings kaum bekannt ist. Das Geschwister-Scholl-Gymnasium hatte anlässlich des 100. Geburtstags von Sophie Scholl die Umbenennung des Vorplatzes angeregt. Derzeit ist der Ort nach Karl Ludwig Fickeisen benannt, einem bedeutenden Stifter der Stadt, durch dessen Spende 1915 ein Kinderheim entstanden war. Bei aller Wertschätzung für die NS-Widerstandskämpfer, an die bereits eine Statue vor dem Schulgebäude erinnert, dürfe die Stadtgeschichte nicht in Vergessenheit geraten, mahnte Heller: „Die Geschwister Scholl sind jedem ein Begriff, Fickeisen kennen die wenigsten“. Der Ortsvorsteher gab zu bedenken, dass bei einem Namenswechsel auch Hans Scholl eine Würdigung erfahren sollte. Nach langer Abwägung – eine Teilumbenennung des Platzes war laut Stadtarchiv nicht möglich – entschied sich der Ortsbeirat knapp für die Beibehaltung des jetzigen Namens.

Barbara Bechtold von der Abteilung Grünconsulting stellte die Planung für die Außenanlagen der Kitas Süd und Wörthstraße vor. Beide Konzepte beinhalten auch Schattenflächen für die Kinder. Ferner will die Stadt gegen die organisierte Bettelei in der Innenstadt vorgehen. dtim