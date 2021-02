Ludwigshafen. Die Akteure des kulturellen Lebens in Ludwigshafen hoffen auf einen schnellen Weg aus der Krise. Bereits im Sommer sollen nach Möglichkeit einige Veranstaltungen und Festivals stattfinden, um der Pandemie-gebeutelten Branche wieder neue Hoffnung zu geben. Das geht aus einem Bericht zu den Auswirkungen des anhaltenden Corona-Lockdowns auf die Ludwigshafener Szene hervor, den Bereichsleiterin Stefanie Kleinsorge am Donnerstagnachmittag im Kulturausschuss präsentierte. „Der nun mehr als ein Jahr dauernde Lockdown hat heftige Einschnitte gefordert und wird es auch noch weiter tun“, sagte sie.

Gleichwohl arbeiten die verschiedenen Einrichtungen an einem Programm für die warmen Monate. Für den 31. Kultursommer in Ludwigshafen seien bereits 30 Projektanträge gestellt worden, so Kleinsorge. Veranstaltungen, die Pandemie-bedingt im vergangenen Jahr ausfallen mussten, sollen 2021 nachgeholt werden. Auf wackeligeren Beinen steht derzeit noch die Planung für das diesjährige Straßentheaterfestival. „Wir wollen diese Veranstaltung, die wir alle liebgewonnen haben, gerne ausrichten“, sagte Kleinsorge. „Ob es möglich sein wird, werden wir wohl erst in zwei bis drei Wochen wissen. Beim offenen Konzept des Festivals ist eine Kontrolle des Publikums leider nur schwer umsetzbar“, erläuterte sie die Schwierigkeiten. Es werde jedoch auch geprüft, ob das Festival in abgeänderter, kleinteiligerer Form stattfinden könnte.

Großes Fest an der Blies

„Sollte das Straßentheaterfestival nicht möglich sein, dann wird auf jeden Fall die Open Summer Stage ausgeweitet“, kündigte die Bereichsleiterin an. Die Veranstaltungsreihe auf dem Karl-Kornmann-Platz vor dem Kulturzentrum „dasHaus“ war 2020 ins Leben gerufen worden, um Künstlern Auftritte und Einnahmen zu ermöglichen. Zusätzlich plant der Bereich Kultur derzeit ein Kulturfest im Spätsommer auf der Wiese an der Blies. „Neben einem Fokus auf lokalen Musikern soll es einen großen Erlebnisbereich für Familien geben“, so Kleinsorge.

Im Stadtmuseum sei darüber hinaus eine Ausstellung geplant, die sich 25 starken Frauen aus der Pfalz widme. Eine virtuelle Schau befasse sich zudem mit dem Thema Mode in Ludwigshafen. Daneben wird in Zusammenarbeit mit dem Verein Kultur Rhein-Neckar auch wieder die Reihe Südklang ausgerichtet, zum Thema „100 Jahre Kulturprogramm der BASF“ soll es verschiedene Veranstaltungen geben.

Die Wiederbelebung des kulturellen Lebens sei dringend notwendig, denn im vergangenen Jahr hätten insbesondere Soloselbstständige und Freischaffende enorm gelitten. „Gleichwohl haben wir mit verschiedenen Angeboten versucht, den Auswirkungen der Pandemie entgegenzuwirken“, berichtete Kleinsorge. So seien über Sonderprogramme wie Rent an Artist oder die Open Summer Stage insgesamt 35 000 Euro außer der Reihe an Künstler ausgeschüttet worden, durch das Corona-Soforthilfepaket der Stadtverwaltung nochmals weitere 18 000 Euro. „Daneben haben wir unser Beratungsangebot ausgebaut, damit die Betroffenen auch Landes- und Bundesmittel abrufen konnten“, sagte die Bereichsleiterin.

„Damit wäre vielen geholfen“

Die Fraktionen nahmen den Bericht sehr wohlwollend zur Kenntnis. „Meinen größten Respekt vor der Arbeit der Verwaltung, die durch die Pandemie sehr viel schwieriger geworden ist“, sagte Eleonore Hefner (SPD). Die Sorge um die Kultur sei jedoch omnipräsent. „Wenn das geplante Programm wirklich so umgesetzt werden könnte, dann wäre das super. Da wäre schon sehr vielen geholfen“, betonte Marion Schneid (CDU). Johannes Thiedig (AfD) freute sich über die Perspektive, die aus der „gesellschaftlichen Kulturlosigkeit“ herausführe, und Gisela Witt (Grüne im Rat) blickt einen Sommer mit vielen Festivals entgegen.

Von einer „trostlosen und erschreckenden“ Situation sprach Raik Dreher (Grünes Forum und Piraten), der eine schleichende Gewöhnung an ein Leben ohne Kultur fürchtet. „Werden die Menschen nach der Pandemie wirklich wieder ins Kino gehen?“, fragte er. „Diese Gewöhnung dürfen wir nicht zulassen.“ Bernhard Wadle-Rohe (Linke) berichtete, dass er nach wie vor eine große Unsicherheit bei den Akteuren in Ludwigshafen verspüre.

Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg (CDU) verwies auf einen Drei-Stufen-Plan, der auf Bundesebene für die Rückkehr in den Kulturbetrieb entworfen worden sei. Dieser sehe die schrittweise Öffnung beziehungsweise Ermöglichung von Museen und Galerien, Musik- und Kunstschulen sowie Veranstaltungen von bis zu 250 Personen vor. „Die Impfungen und Schnelltests machen Hoffnung“, sagte sie. Doch die Planung sei unsicher. „So schön gemeinsame kulturelle Erlebnisse wären, müssen wir doch mit Vernunft und Besonnenheit handeln.“