Ludwigshafenerin scheitert mit Klage wegen Ast-Sturzes

Frankenthal. Nachdem ein Ast eines Baumes auf ihr Auto gefallen ist, muss eine Frau aus Ludwigshafen den Schaden selber bezahlen – das hat das Landgericht Frankenthal entschieden. Laut Landgericht löste sich an einem Regentag von dem am Straßenrand gepflanzten Baum ein Ast und beschädigte das darunter geparkte Fahrzeug der Klägerin. Die Frau richtete eine Schadensersatzklage gegen die Stadt Ludwigshafen. Diese hat das Landgericht nun abgewiesen.

Die Richterin betonte in dem Urteil, dass jeder Baum an einer Straße oder an einem öffentlichen Parkplatz eine mögliche öffentliche Gefahr darstellen könne. Die Stadt sei in dem Fall auch ihrer Verkehrssicherungspflicht nachgekommen. In der Beweisaufnahme ergab sich, dass eine bei der Stadt beschäftigte Baumkontrolleurin wenige Wochen vor dem Astabbruch den Baum inspiziert habe.

