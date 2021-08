Ludwigshafener Verwaltung ruft zur Briefwahl auf

Ludwigshafen. Für die Bundestagswahl am 26. September ruft das Wahlamt Ludwigshafen die rund 100 000 Wahlberechtigten in der Stadt und etwa 215 000 Wahlberechtigten im Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal wieder verstärkt zur Briefwahl auf. Hintergrund ist laut Mitteilung der Stadt die anhaltende pandemische Lage. Durch einen hohen Anteil an Briefwählern sollen Warteschlangen vor den Wahlbüros vermieden und so das Infektionsrisiko gesenkt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Stimmabgabe per Brief ist indes bereits ab Montag, 16. August, möglich. Wahlberechtigte können dann online auf www.ludwigshafen.de, per E-Mail an briefwahl@ludwigshafen.de oder per Post einen entsprechenden Antrag stellen, so die Verwaltung. Dabei müssen Familien- und Vorname, Geburtstag und die vollständige Adresse angegeben werden. Die Briefwahlunterlagen werden dann umgehend versendet.

Daneben können Wahlberechtigte die Wahlunterlagen auch persönlich im Wahlamt im ersten Obergeschoss des Rathauses (Rathausplatz 20) abholen. Es öffnet voraussichtlich am Mittwoch, 18. August. Hierzu ist die Vorlage eines gültigen Ausweis- oder Passdokuments erforderlich, auch die Wahlbenachrichtigung sollte nach Möglichkeit mitgebracht werden.

Konzept wie bei Landtagswahl

Damit eine Stimmabgabe gewertet werden kann, müssen Wahlbriefe bis spätestens 26. September, 18 Uhr, im Rathaus eingegangen sein, die Abgabe ist auch persönlich am Wahltag noch möglich. Wahllokale dürfen indes keine Briefwahlunterlagen annehmen. Die Wahlbenachrichtigungen werden voraussichtlich ab 20. August verteilt. Wer sie bis zum 5. September nicht erhalten hat, sollte sich telefonisch unter 0621/504-38 30 melden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Beim Ablauf der Wahl setzt die Stadtverwaltung auf ihr bei der Landtagswahl im März erprobtes Konzept: Hygienemaßnahmen wurden für Wahlbüros der insgesamt 102 Urnenwahlbezirke erarbeitet, die Briefwahlbezirke von 30 auf 46 aufgestockt. jei