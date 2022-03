Ludwigshafen. In der Tafel in der Bayreuther Straße ist bereits frühmorgens viel Betrieb. Lastwagen fahren vor das Gebäude: Die Fahrer laden Kisten voll mit Gemüse, Obst, Milchprodukten, Fleisch aber auch Backwaren aus. Helferinnen und Helfer begutachten die Ware, trennen die Spreu vom Weizen. Sie verteilen die Lebensmittel in Kühlschränken und Regalen. Denn um 12 Uhr kommen die ersten Kunden.

...