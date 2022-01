Ludwigshafener Tafel sucht neue Helfer

Ludwigshafen. Trotz der Corona-Pandemie will die Ludwigshafener Tafel in der Bayreuther Straße auch in den kommenden Wochen geöffnet bleiben. Durch die Pandemie seien rund 30 Helferinnen und Helfer weggebrochen, teilte der Vorsitzende des Trägervereins VEhRA, Juergen Hundemer, mit: „Dafür waren auch Ansteckungsrisiken bei hohem Alter der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer entscheidend. Wir setzen alles daran, diese Lücken wieder zu schließen und suchen händeringend nach ehrenamtlichen geeigneten Nachwuchs.“

Unterstützung werde besonders beim Fahrdienst mit den vier Kühlfahrzeugen benötigt. Von montags bis samstags werden Lebensmittel bei Händlern in der Stadt abgeholt, zur Tafel in die Bayreuther Straße gebracht und dort an Bedürftige ausgegeben. Im vergangenen Jahr wurden bei etwa 40 Händlern 61 459 Kisten Obst und Gemüse,18 809 Kisten mit Brot, 7708 Kisten Molkereiprodukte und 16 830 Eier abgeholt und weitergegeben.

Hohe Impfquote

Helfer bei der Tafel in der Bayreuther Straße in Ludwigshafen. © Katja Geiler

Hundemer betont, dass es bei der Tafel ein an die Pandemie angepasstes Sicherheitskonzept gebe: Maskentragen und Abstandhalten werde konsequent eingehalten, zudem gebe es Trennscheiben aus Plexiglas. „Besonders mit Blick auf die neue Omikron Variante legen wir großen Wert darauf, dass bei den Helferinnen und Helfer und bei den Tafelkunden eine hohe Impfquote ein möglichst hohes Maß an Sicherheit vor Corona Ansteckungen bietet“, so Hundemer. red

Info: Infos zur Tafel in Ludwigshafen: www.vehra-lu.de

