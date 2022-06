Ludwigshafener Schüler geben Bau- und Programmier-Workshop

Ludwigshafen. Programmieren lernen mit Hilfe eines Roboters aus Lego – das ist an zwei Tagen in Niederfeld möglich. Denn am 9. und 10. Juli veranstaltet die Robotik-AG des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Ludwigshafen in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Johanneskirche Ludwigshafen-Niederfeld einen „Lego Robotik Bau- und Programmier-Workshop“. Wie es von der Johanneskirche am Montag hieß, werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mittels sogenannter EV3-Roboter an die Grundlagen der Programmierung herangeführt. Außerdem sollen sie dabei lernen, Aufgaben mit dem Roboter kreativ und innovativ zu lösen.

Am Samstag sind Schülerinnen und Schüler im Alter von sieben bis zehn Jahren und am Sonntag Elf- bis 14-Jährige eingeladen. Die Workshops finden jeweils von 10 bis 16 Uhr in der Unterkirche der Johanneskirche, Niederfeldstr. 17, statt. Die Teilnahme ist auf 16 Personen je Kurs begrenzt. Für Essen und Trinken ist gesorgt.

Die Robotik AG möchte mit dem Kostenbeitrag von 50 Euro pro Kind ihre Teilnahme am First Lego League Weltfinale in Brasilien mitfinanzieren, wie es hieß. Anmeldungen bis spätestens 5. Juli an: gsgrobots@gmail.com.

