Ludwigshafener Rettungshubschrauber Christoph 5: ADAC Luftrettung zieht Bilanz

Ludwigshafen. Der in Ludwigshafen stationierte Rettungshubschrauber Christoph 5 sowie der Rettungs- und Intensivtransporthubschrauber Christoph 112, der im Januar und Februar 2022 unterstützend im Einsatz war, sind im vergangenen Jahr insgesamt 1532 Einsätze geflogen. Das teilte der ADAC Pfalz in einer Presseinformation mit. Dabei gingen 1462 Einsätze auf das Konto von Christoph 5, der an der BG Klinik in Ludwigshafen stationiert ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die meisten Einsätze übernahm der Ludwigshafener Hubschrauber in Rheinland-Pfalz (1189). Aber auch in Baden-Württemberg (181) und Hessen (81) wurde er im letzten Jahr einige Male angefordert. Elf Mal ging es für ihn sogar nach Bayern.

Nach Angaben des ADAC ist die Rettungshubschrauberstation Christoph 5 in Ludwigshafen, die 1973 eingerichtet wurde, eine der ersten in Deutschland. Seit 2006 betreibt die ADAC Luftrettung die Station. In diesem Jahr feiert sie ihr 50-jähriges Jubiläum – gemeinsam mit dem 55-jährigen Jubiläum der BG Klinik – am 30. September mit einem Tag der offenen Tür.

Bis Februar 2022 im Einsatz

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Metropolregion Luftrettung im Südwesten 2022 häufiger zu Notfällen gerufen Mehr erfahren Lebensmittel Hitze und Trockenheit sorgen für geringere Gemüseernte Mehr erfahren

Der Rettungs- und Intensivtransporthubschrauber Christoph 112 war in den vergangenen drei Jahren zur Unterstützung der medizinischen Versorgung im Auftrag des Landes Rheinland-Pfalz im Einsatz. Auch er war in Ludwigshafen stationiert. Zunächst übernahm er von April 2020 bis Juni 2021 mehrere Flüge, dann wurde er von Dezember 2021 bis Februar 2022 erneut eingesetzt. Von insgesamt 70 Einsätzen im vergangenen Jahr fanden 62 in Rheinland-Pfalz, vier in Baden-Württemberg, zwei in Hessen und jeweils einer in Bayern und Hamburg statt, heißt es von Seiten des ADAC.

Zur Besatzung beider Rettungshubschrauber gehörten Piloten der ADAC Luftrettung, Notfallsanitäter des Deutschen Roten Kreuzes sowie Notärzte der BG Klinik Ludwigshafen.