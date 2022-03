Diebesgut, Waffen, Autoschlüssel, Fahrzeuge - die Ludwigshafener Polizei beschlagnahmt jedes Jahr Hunderte Gegenstände. Die sogenannten Asservate werden entweder aus präventiven Gründen, also zur Abwendung von Gefahren, oder zum Zweck der Strafverfolgung sichergestellt. Während für letztere - etwa Tatwaffen in einem Mordprozess - in der Regel die Staatsanwaltschaft zuständig ist, behält die

...