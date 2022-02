Die katholische Kirche steckt in einer der tiefsten Krisen ihrer Geschichte. Die Missbrauchsvorwürfe und der Umgang damit, der nun vielfach bekannt wird, macht die Arbeit für einen vergleichsweise jungen Pfarrer wie Dominik Geiger (40) in Ludwigshafen nicht einfacher. Wie erlebt er diese Geschehnisse an der Basis, wollten wir wissen. Und wie viel Lust nimmt es ihm, weiter in einer Organisation

...