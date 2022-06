Ludwigshafener ohne Führerschein fährt auf bremsendes Auto auf

Ludwigshafen. Ein 28-Jähriger aus Ludwigshafen ist am Samstagnachmittag auf einen Audi aufgefahren. Nach dem Unfall stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein besitzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 31-Jähriger wegen einer roten Ampel an der Kreuzung Schwanthalerallee gebremst. Der 28-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Er gestand gegenüber den Beamten, keinen Führerschein zu haben. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 2000 Euro. Den 28-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen des ungenügenden Sicherheitsabstandes und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

