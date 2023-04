Ludwigshafener mit Klappmesser beleidigt Polizeikräfte

Ludwigshafen. Ein 33-jähriger Ludwigshafener, der mit einem Klappmesser unterwegs war, hat am Dienstagabend mehrere Polizeikräfte beleidigt. Wie die Polizei mitteilt, meldeten Zeugen zuvor, dass in der Kirchenstraße ein Mann mit einem Messer herumlaufen würde. Die Polizei fand den Mann dort mit einem Klappmesser auf und fesselte ihn. Während der polizeilichen Maßnahme beleidigte der 33-Jährige die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Außerdem führte der Mann eine geringe Menge an Marihuana mit und war betrunken. Die Polizei und der Kommunalen Vollzugsdienst brachten ihn in eine Fachklinik.

