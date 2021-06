Ludwigshafener Lesesommer beginnt

Ludwigshafen. Die Stadtbibliothek Ludwigshafen beteiligt sich auch in diesem Jahr am Lesesommer Rheinland-Pfalz. Die 14. Ausgabe beginnt am Montag, 5. Juli. Landesweit machen 196 kommunale und kirchliche Büchereien bei dem Angebot für Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahren mit. Wer sich beim Lesesommer anmeldet, kann exklusiv und kostenlos aktuelle Kinder- und Jugendbücher ausleihen und lesen. Teilnehmer geben dann zu jedem gelesenen Buch eine Bewertung ab – entweder online unter www.lesesommer.de oder per analogem Buchcheck.

Zu jedem Buch gibt es einen Stempel auf der Clubkarte und eine Bewertungskarte. Jede ausgefüllte Bewertungskarte erhöht nicht nur die Chance auf den Gewinn bei einem landesweiten Gewinnspiel, sondern berechtigt auch zur Teilnahme an einer Verlosung der Stadtbibliothek Ludwigshafen. Der Hauptgewinn der Landesverlosung ist ein Gutschein für einen zweitägigen Aufenthalt für vier Personen im Europapark Rust. Wer in den Sommerferien mindestens drei Bücher liest, erhält zudem eine Urkunde.

Wegen der Pandemie findet der Lesesommer dieses Jahr in abgeänderter Form statt. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.lesesommer.de oder bei der Stadtbibliothek unter der Telefonnummer 0621/ 504 2603 sowie per E-Mail an die Adresse kinderbibliothek@ludwigshafen.de.