Ludwigshafener Innenstadt wird zur Bühne: Raum für Musik mit Marching Bands und Jazz

Ludwigshafen. Viel Raum für Musik bietet am Samstag, 17. September, die Ludwigshafener Innenstadt. Wie die Kongress- und Marketinggesellschaft (Lukom) am mitteilte, treten im Rahmen des Projektes „Raum für Neues“ insgesamt vier Ensembles an drei verschiedenen Locations zwischen 15 und 18.30 Uhr im stündlichen Wechsel auf. Spielorte seien in der Nachbarschaft des neuen Sitzmobiliars am Berliner Platz, neben dem Fachgeschäft Schuh Keller in der Ludwigstraße sowie direkt am Ludwigsplatz, hieß es weiter. Der Eintritt ist frei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das gesamte Programm findet ganz im Stil traditioneller Straßenmusik völlig ohne elektrische Verstärkung statt. Die Konzerte an den drei Spielorten beginnen nach Angaben der Lukom jeweils zur vollen Stunde um 15, 16, 17 und 18 Uhr. Am Spielort Berliner Platz werden alle vier Formationen ab 18 Uhr auch jeweils noch mal ein Kurzprogramm spielen und zum Finale voraussichtlich auch alle gemeinsam ein bis zwei Stücke – in dann recht großer Besetzung – präsentieren.