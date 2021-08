Ludwigshafener Influencerin Payton Ramolla nimmt an Promi Big Brother teil

Ludwigshafen. Die Ludwigshafener Influencerin und Schauspielerin Payton Ramolla lebt zurzeit in einem Raumschiff - und pendelt dort zwischen dem sogenannten Big Planet und der Raumstation. So heißten die beiden Wohnbereiche im Promi-Big-Brother-Container. Ramolla ist eine von insgesamt 18 Personen, die an der 9. Staffel der Reality-Show teilnehmen. Am 9. August zog die 21-Jährige in die Fernseh-WG. Zu ihren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern zählen seitdem unter anderem Ina Aogo, Frau des ehemaligen Fußballprofis Dennis Aogo, der Moderator und Nachrichtensprecher Jörg Draeger und die Partysängerin Melanie Müller. In dem Fernsehstudio werden die Männer und Frauen rund um die Uhr von Kameras und Mikrofonen begleitet, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Sendung bekommen Aufgaben zugeteilt und müssen in Wettkämpfen gegeneinander antreten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Verzicht aufs Handy

Laut dem TV-Sender Sat1, auf dem die 9. Staffel täglich zu sehen ist, fällt es Ramolla besonders schwer, während der Show-Teilnahme auf gutes Essen zu verzichten - und auf ihr Handy. Schließlich erreicht die gebürtige Ludwigshafenerin über die sozialen Netzwerke viele Hundertausend Menschen, die sie mit Bildern und Videos an ihren Leben teilhaben lässt. Warum sie sich entschieden hat, Influencerin zu werden und wie viel Privates sie ihren Followern von sich mitteilen will, hat Payton Ramolla letztes Jahr im im Gespräch mit dieser Zeitung verraten.

Intime Fragen zu ihrem Privatleben bekam die 21-Jährige schon von ihren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern im Big-Brother-Container gestellt. Wie lange Ramolla noch im Container bleibt, hängt auch von den Zuschauerinnen und Zuschauern ab, die die "Promis" aus der Sendung raus wählen können. Wer am Ende übrig bleibt, darf sich auf eine ordentliche Siegprämie freuen. Der letztjährige Gewinner, der ehemalige Sportreporter Werner Hansch, ging um 100 000 Euro reicher nach Hause.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2