Ludwigshafen. Wegen Instandsetzungsarbeiten der Fahrbahn wird der Hemshoftunnel in Ludwigshafen bis zur Auffahrt auf die B44 in Fahrtrichtung Bad Dürkheim von Freitag, 12. August, ab 18 Uhr, bis voraussichtlich Montag, 15. August, 4 Uhr gesperrt. Das gab die Stadt in einer Pressemitteilung bekannt. Der von Norden kommende Verkehr wird über die Sternstraße umgeleitet. Der Hemshof ist über die Dessauer Straße wie gewohnt erreichbar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1