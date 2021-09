Ludwigshafener Feuerwehr rückt zu mehreren Einsätzen binnen einer Stunde aus

Ludwigshafen. Zu insgesamt vier Einsätzen innerhalb von nicht einmal einer Stunde ist die Ludwigshafener Feuerwehr am Sonntag ausgerückt. So wurden die Einsatzkräfte nach Behördenangaben gegen 13.40 Uhr zunächst zu einem Brand in die Teichgasse nach Ludwigshafen-Friesenheim gerufen, wo ein Sofa in einer Wohnung Feuer fing. Dadurch war auch der Treppenraum verraucht.

Der Brand wurde von den Bewohnern gelöscht. Dennoch leiteten die Einsatzkräfte umgehend Maßnahmen zur Menschenrettung und Brandbekämpfung ein. Bei vier Erwachsenen und einem Kind bestand der Verdacht auf Rauchgasvergiftung. Sie wurden vom Rettungsdienst behandelt. Die Feuerwehr, die mit 21 Kräften und sechs Fahrzeugen im Einsatz war, führte am Brandort Nachlöscharbeiten und umfangreiche Belüftungsmaßnahmen durch.

Rund 20 Minuten später brannte es in einem Keller in der Waltraudenstraße in Ludwigshafen-West. Durch einen Rauchschutzvorhang wurde die weitere Verrauchung des Treppenraums verhindert. Eine umfangreiche Belüftung des Anwesens war daraufhin notwendig. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Ludwigshafen war mit 22 Einsatzkräften sowie sieben Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Ruchheim vor Ort.

Zum nächsten Einsatz rückten die Wehrleute gegen 14.35 Uhr aus. Es wurde ein Gasgeruch in einem 17-Parteien-Haus in der Comeniusstraße in Ludwigshafen-Oggersheim vermeldet. In einer Wohnung lokalisierten die Einsatzkräfte den leichten Gasgeruch. Nachdem vorsorglich die Wohnungen evakuiert worden waren, führte die Feuerwehr Messungen durch. Von einer defekten Gastherme waren die brennbaren Gase freigesetzt worden. Das Gerät wurde anschließend außer Betrieb genommen und die Wohnung durchlüftet. 24 Wehrleute und acht Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Ruchheim waren im Einsatz.

Leidtragender der drei Einsätze war ein verletzter Feldhase in der Nansteinstraße in Ludwigshafen-Mundenheim. Das Tier hatte auf seine Rettung warten müssen. Doch auch dem Hasen wurde von der Feuerwehr noch geholfen: Er wurde zur weiteren Versorgung seiner Verletzungen zu einem nahegelegenen Tierarzt transportiert.