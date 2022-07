Ludwigshafener Festival ehrt Anne Ratte-Polle

Ludwigshafen. Die renommierte Film- und Theaterschauspielerin Anne Ratte-Polle (48) erhält den Preis für Schauspielkunst des Festivals des deutschen Films in Ludwigshafen. Wie das Festival am Freitag mitteilte, soll der Preis am 4. September auf der Parkinsel verliehen werden. Nach der Auszeichnung sei der neue Film „Alle wollen geliebt werden“ zu sehen, in dem die Darstellerin die Hauptrolle spielt.

Anne Ratte-Polle spielte unter anderem an der Berliner Volksbühne und auch in internationalen Filmproduktion wie der Serie „Dark“. Für ihre Hauptrolle im deutschen Liebesdrama „Es gilt das gesprochene Wort“ erhielt sie den Bayerischen Filmpreis.