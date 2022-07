Ludwigshafener Festival ehrt Altenberger

Das Festival des deutschen Films in Ludwigshafen vergibt in diesem Jahr noch einen weiteren Preis für Schauspielkunst. Wie das Festival am gestrigen Montag bekanntgab, wird außer Anne Ratte-Polle auch die österreichische Schauspielerin Verena Altenberger mit der undotierten Auszeichnung geehrt. Die 1987 geborene Darstellerin ist sowohl auf Bühnen als auch in Film und Fernsehen präsent. Sie spielt im Salzburger „Jedermann“ ebenso wie am Burgtheater, einem breiteren Publikum ist sie nicht zuletzt durch ihre feste Rolle als Ermittlerin in der ARD-Krimireihe „Polizeiruf 110“ bekannt.

Die Preisverleihung ist am Sonntag, 28. August, auf der Parkinsel geplant. Im Anschluss an die Verleihung wird der Film „Gesicht der Erinnerung“ von Dominic Graf gezeigt, in dem Verena Altenberger mitwirkt. Das Festival läuft von 24. August bis 11. September. tog