Ludwigshafener Bombenentschärfung: Welche Busse und Bahnen nicht regulär fahren können

Ludwigshafen. Eine Bombenentschärfung am Freitag in der Nähe des Friedrich-Ebert-Parks hat auch Auswirkungen auf den Bus- und Bahnverkehr in Ludwigshafen. Wie die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) mitteilt, werden die umliegenden Straßen am Freitag ab 8.30 Uhr in einem Radius von rund 500 Metern für den Verkehr gesperrt - davon betroffen sind auch die Buslinien 70, 71 und 89 sowie die Stadtbahnlinie 10.

Die Linie 10 wird für die Dauer der Bombenentschärfung eingestellt, ein Schienenersatzverkehr eingerichtet

Die Busse der SEV-Linie 10 fahren von Friesenheim Mitte kommend zur Haltestelle Ludwigshafen Hauptbahnhof. Dort besteht eine Umsteigemöglichkeit zu den Stadtbahnlinien 4/4A und 9 Express in Richtung Innenstadt und Mannheim

Die Buslinie 70 wird in beiden Richtungen ab der Haltestelle Hollergärten übrt Bastenhorstweg, Strandweg, Langgartenstraße und Brunckstraße zur Haltestelle Rheinfeldstraße umgeleitet.

Die Buslinie 71 fährt in beiden Richtungen ab der Haltestelle Friedrichspark über die Rohrlachstraße, Frankenthaler Straße und Mannheimer Straße zur Haltestelle Mannheimer Tor und weiter auf ihrem regulären Weg zur Notwende/Melm.

Die Buslinie 89 fährt in beiden Richtungen ab der Haltestelle Horst-Schork-Straße über Langgartenstraße, Strandweg und Bastenhorstweg zur Haltestelle Froschlache. Ab dort geht es weiter auf dem regulären Linienweg zur Notwende/Melm.

Am Mittwoch ist auf Höhe der Friedrich-Ebert-Halle bei Erdarbeiten eine 500 Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Laut eine Pressemitteilung der Stadt Ludwigshafen geht von der Bombe keine Gefahr aus. Die Fundstelle wird vom Kommunalen Vollzugsdienst abgesichert. Rund 3400 Bewohnerinnen und Bewohner müssen für den Zeitraum der Entschärfung ihre Wohnungen verlassen.