Ludwigshafenener Kita "Regenbogen" in Finalrunde beim Kita-Preis

Ludwigshafen. Beim Deutschen Kita-Preis ist die Protestantische Kita „Regenbogen“ in die Finalrunde eingezogen. Die Einrichtung in Ludwigshafen-Pfingstweide sei unter den zehn Finalisten, teilte die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung mit. „Wir haben schon mehr erreicht, als wir dachten“, freute sich Kita-Leiterin Manuela Pascarella. „Aber wir sind motiviert und wollen jetzt ans Ziel.“ Freude auch bei Frank Wolf, theologischer Leiter der Protestantischen Kindertagesstätten im Kirchenbezirk Ludwigshafen: „Das Einbeziehen von Kindern in Entscheidungen über ihren Alltag sowie die stetige Arbeit an der pädagogischen Qualität sind wesentliche Merkmale unseres Kita-Verbunds. Wir freuen uns mit der Kita Regenbogen über ihren Erfolg, auch weil er uns zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Unter rund 750 Bewerbungen war die Kita „Regenbogen“ im September in die Runde der 25 Nominierten um den Preis „Kita des Jahres“ eingezogen – als einzige in Rheinland-Pfalz. Das bescherte der Einrichtung viel positive Aufmerksamkeit von Eltern, Nachbarn oder der Politik. „Wir sind megastolz auf uns, es ist wirklich ein unbeschreibliches Gefühl“, sagte die Kita-Leiterin damals.

