Ludwigshafen. Von Julian Eistetter

AdUnit urban-intext1

Die Ludwigshafener Corona-Schnelltestzentren sind teilweise auch über die Osterfeiertage in Betrieb. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Demnach gibt es ab Karfreitag, 2. April, eine neue Anlaufstelle bei der Johanniter Unfallhilfe in der Pfingstweide, im evangelischen Gemeindezentrum (Brüsseler Ring 59). Getestet wird dort zwischen 13 und 17 Uhr. Öffnungstage sind immer Montag und Freitag.

Ebenfalls am Karfreitag, von 10 bis 17 Uhr, sowie am Ostersamstag, 14 bis 17 Uhr, sind die Malteser im Stadtteil Süd im Einsatz. Sie nehmen in der Ludwig-Wolker-Freizeitstätte (Karl-Krämer-Straße 6) kostenlose Abstriche. Das DLRG-Testzentrum in der Melm (Am Brückelgraben 72) ist über das lange Osterwochenende sogar täglich geöffnet – jeweils von 10 bis 14 Uhr. Wie die Stadt mitteilt, sind in allen Schnelltestzentren insgesamt bereits mehr als 5000 Abstriche genommen worden. Davon waren etwa 50 positiv.

Neue Allgemeinverfügung greift

Unterdessen bleibt der Inzidenzwert in der Chemiestadt hoch. Während er am Samstag auf 155,6 sank, stieg er bis Sonntagmittag wieder an – auf aktuell 164,9. Zum Vergleich: In Frankenthal liegt der Wert bei 84,1, in Speyer bei 156,2 und in Worms bei 202,3. Insgesamt 62 Neuinfektionen meldete das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium über das Wochenende, die Zahl der akut infizierten Menschen stieg auf 716. Weitere Todesfälle wurden indes nicht gemeldet.

AdUnit urban-intext2

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus ist seit diesem Montag die verlängerte Allgemeinverfügung gültig. Sie umfasst etwa eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr, Einkaufen im Einzelhandel nur mit Termin sowie ein Verweilverbot auf öffentlichen Plätzen und Grünanlagen an Wochenenden.