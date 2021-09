Nach der Panne bei der Bundestagswahl am vergangenen Sonntag im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim hat die Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) den Wahlausschuss am Donnerstag über die Hintergründe aufgeklärt. Wie berichtet, waren in der Festhalle Oggersheim am 26. September einige veraltete Stimmzettel von der letzten Landtagswahl von März 2021 an die Wählerinnen und Wähler ausgegeben

...