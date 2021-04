Ludwigshafen. Wenig Grün und ein enormes Maß an Verdichtung erlebten all jene, die an der Ortsbegehung im Ruchheimer Nordosten teilnahmen. An mehreren Terminen hatte die Bürgerinitiative Erfurter Ring die Vorsitzenden der größten Stadtratsfraktionen eingeladen, um sich ein Bild von der aus Sicht vieler Bürger angespannten Lage zu verschaffen. Anlass ist die ab Jahresende geplante Bebauung der

