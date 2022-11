Ludwigshafen: Verdächtige nach Raubüberfall in Untersuchungshaft

Ludwigshafen. Wegen eines Verdachts des schweren Raubes wurden zwei Verdächtige in Untersuchungshaft gebracht. Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilte, wurde der 32-Jährige aus dem Rhein-Pfalz-Kreis und der 31-Jährige aus Baden-Württemberg am Montag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal daraufhin einen Untersuchungshaftbefehl erlassen. Laut Polizei, betraten zwei Männer am vergangenen Sonntagabend eine Bar gegen 23.00 Uhr in der Oberstraße. Ein Gast sowie eine Angestellte wurden daraufhin mit einer Schreckschusswaffe und einem Messer bedroht. Infolgedessen wurde das Bargeld aus der Kasse gestohlen. Durch eine unmittelbare Fahndung konnten die Tatverdächtigen in der Nähe des Hauptbahnhofes kontrolliert und vorläufig festgenommen werden.

