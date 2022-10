Ludwigshafen trauert

Ludwigshafen. Mit einem bewegenden Trauerzug und zwei Schweigeminuten haben am Sonntag Hunderte Bürgerinnen und Bürger im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim der Opfer des brutalen Messerangriffs mit zwei Toten gedacht. In der Spitze waren laut Polizei 1000 bis 1200 Menschen vor Ort, um ihre Anteilnahme auszudrücken. Der Aufzug versammelte sich um 12.20 Uhr, dem Tatzeitpunkt, in der Philipp-Scheidemann-Straße, in der am Dienstag zwei junge Männer getötet worden waren. Von dort aus bewegte sich der Trauerzug zum zweiten Tatort in der Comeniusstraße, wo ein 27-Jähriger schwer verletzt und der Angreifer durch die Polizei niedergeschossen worden war.

„Es war mir ein Anliegen, ein Zeichen zu setzen und Anteil zu nehmen“, sagte die Organisatorin, die namentlich nicht in Erscheinung treten wollte. Die Frau lebt in der Nähe des zweiten Tatorts. Unter den Trauernden war auch die Familie eines der Getöteten, einem 20 Jahre alten Mann. Begangen haben soll die Tat ein 25-jähriger Somalier. Er liegt weiter im Krankenhaus. Zur Sache hat er sich nicht geäußert. Das Motiv ist weiter unklar.