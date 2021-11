Ludwigshafen: Trauer um ehemaligen Stadtrat und Ortsvorsteher Hans-Joachim Weinmann

Ludwigshafen. Der ehemalige SPD-Stadtrat und Ortsvorsteher der Nördlichen Innenstadt, Hans-Joachim Weinmann (Bild), ist tot. Wie die Ludwigshafener SPD am Freitag mitteilte, starb er am Montag im Alter von 76 Jahren. Weinmann war zuletzt ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter der Stadt gewesen. „Die SPD trauert um eine Persönlichkeit, die sich über Jahrzehnte mit viel ehrenamtlichem Engagement und Leidenschaft für das Gemeinwohl und unsere sozialdemokratischen Werte eingesetzt hat“, sagte David Guthier, Vorsitzender des SPD-Stadtverbands. „Seine menschliche Qualität, sein Fleiß, seine Verlässlichkeit, seine Loyalität und seine Kompetenz waren anerkannt und geschätzt. Gerade sein Engagement im Dienst und für sozial Schwächere in unserer Gesellschaft verdienen eine besondere Wertschätzung.“

Der gebürtige Sachse Weinmann trat 1967 in die SPD ein. Der Diplom-Verwaltungswirt stieg bei der Ludwigshafener Stadtverwaltung vom Sachbearbeiter zum Büroleiter von Alt-Oberbürgermeister Werner Ludwig auf. Von 1988 bis zu seinem Ruhestand arbeitete er für die Pfalzwerke. Bis 2019 war er Mitglied des Stadtrates, Ortsvorsteher von 1989 bis 1995 in der Nördlichen Innenstadt. Bei der Kommunalwahl 1999 trat er als Spitzenkandidat an. Behindertenbeauftragter wurde er im Jahr 2014, er füllte das Ehrenamt bis zuletzt aus. Für seine Verdienste wurde Weinmann mit dem Ehrenring der Stadt Ludwigshafen ausgezeichnet. „Unser Mitgefühl gilt seiner Familie“, so Guthier.