Ludwigshafen. In der zweiten Corona-Welle Ende 2020/Anfang 2021 sind in Ludwigshafen verhältnismäßig viele Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Von manchen Seiten wurde bereits von einer Übersterblichkeit in der Stadt gesprochen. Wie eine Anfrage bei der Stadtverwaltung ergibt, lassen sich anhand der beurkundeten Sterbefälle in Ludwigshafen jedoch derzeit keine Rückschlüsse

...