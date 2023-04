Ludwigshafen: Sperrung der Linie 10 in Fahrtrichtung Luitpoldhafen

Ludwigshafen. Aufgrund einer Gleis- und Fahrbahnunterspülung in Ludwigshafen im Bereich der Hohenzollernstraße wird der Stadtbahnbetrieb der Bahnlinie 10 ab Freitag, 14. April bis auf Weiteres zwischen den Haltestellen Friesenheim Mitte und Luitpoldhafen in Fahrtrichtung Luitpoldhafen eingestellt, teilt die rnv mit.



Ein Schienenersatzverkehr wird zwischen Friesenheim Mitte und LU Hauptbahnhof in Fahrtrichtung LU Hauptbahnhof/Luitpoldhafen eingerichtet. Die Gegenrichtung ist nicht betroffen. Im Laufe des Samstags, 15. April sei mit weiteren Einschränkungen zu rechnen.





