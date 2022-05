Ludwigshafen schaltet am Donnerstag Corona-Hotline ab

Ludwigshafen. Die Stadt Ludwigshafen schaltet an diesem Donnerstag, 5. Mai, ihre Corona-Telefonhotline ab. Diese war bislang zu Fragen rund um das Virus und die Pandemie unter der Nummer 0621/504 7000 verfügbar. Die Verwaltung führt den Schritt in einer Mitteilung auf den Wegfall eines Großteils der Corona-Regelungen und Einschränkungen zurück. Fragen zu Corona können aber weiterhin unter der E-Mail-Adresse infocorona@ludwigshafen.de an die Stadt gerichtet werden. Umfangreiche Informationen sowie unter anderem wichtige Kontaktadressen sind auf der städtischen Homepage abrufbar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1