Ludwigshafen plant Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine

Ludwigshafen. Die Stadtverwaltung von Ludwigshafen ist derzeit dabei, sich auf die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine vorbereiten. Wie aus einer Pressemitteilung der Stadt hervorgeht, erläutern Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck und Sozialdezernentin Beate Steeg die nächsten Schritte in einem Pressegespräch per Videokonferenz am Dienstagnachmittag. Die Stadt plant, die Flüchtlinge unbürokratisch, schnell und ohne lange Asylverfahren aufzunehmen, wie es die EU-Kommission den europäischen Ländern vorgeschlagen hat. Die EU-Kommission rechnet mit Millionen Flüchtlingen aus der Ukraine.

