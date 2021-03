Ludwigshafen. In Ludwigshafen gibt es ein neues Corona-Schnelltestzentrum. Wie eine Sprecherin bestätigte, werden ab sofort bei der dm-Filiale in der Industriestraße 11e Abstriche genommen. Das Testzentrum ist immer von 9 bis 16.30 Uhr geöffnet. Wer das Angebot nutzen möchte, muss sich vorher auf der Webseite von dm anmelden. Wie das Land Rheinland-Pfalz am Donnerstag mitteilte, nehmen auch in Mainz und Hachenburg Teststellen bei dm den Betrieb auf. In Ludwigshafen gibt es damit vier Anlaufstellen – neben der Industriestraße noch in der Eberthalle, in der Melm und in der Ludwig-Wolker-Freizeitstätte in Süd.

Warnung vor Impf-Flyern

AdUnit urban-intext1

Unterdessen steigen die Fallzahlen in der Stadt weiter an. Bis Donnerstagnachmittag meldete das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium 53 neue Infektionen (insgesamt 7518), die Zahl der akut infizierten Menschen stieg auf 637. Die Inzidenz fiel erstmals wieder leicht – von 159,6 auf 157,3. Zum Vergleich: Speyer überholte Ludwigshafen am Donnerstag mit einem Wert von 189,9, in Worms liegt er bei 150,8 und in Frankenthal bei 108,7.

Im Zusammenhang mit Corona-Impfungen warnt die Stadtverwaltung vor Handzetteln, die in den vergangenen Tagen vermehrt aufgetaucht seien. Diese würden mit fehlerhaften Informationen vor Impfungen warnen. Die Flyer zeigen unter anderem bereits vorausgefüllte Checklisten, auf denen vermeintliche Gesundheitsgefahren durch die Impfung aufgelistet sind. Der Checkliste ist zudem eine fingierte Impfbescheinigung beigelegt. Zur Information verweist die Stadt auf ihre eigene Internetseite. jei