Ludwigshafen muss beim Haushalt nachbessern

Ludwigshafen. Die Stadt Ludwigshafen muss beim Haushalt für das Jahr 2022 nachbessern. Grund: Die zuständige Behörde, die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), hat den im Dezember verabschiedeten Etat nicht genehmigt. Das sagte Ludwigshafens Kämmerer Andreas Schwarz (SPD) im Bau- und Grundstücksausschuss. „Die Verwaltung hat sich unmittelbar an die Arbeit gemacht. Wir wollen zeitnah auch mit den Fraktionen ins Gespräch kommen, um Sparvorschläge zu diskutieren“, so Schwarz. In den Sitzungen des Hauptausschusses und des Stadtrats im April solle schließlich ein neuer Haushaltsplan beschlossen werden.

Bis zur Genehmigung des Haushalts muss die Stadt Restriktionen hinnehmen. So darf die Chemiestadt vorerst keine neuen, mit Investitionen verbundenen Vorhaben in Angriff nehmen und keine freiwilligen Leistungen, also Zuschüsse an Vereine und Kultureinrichtungen, auszahlen – außer es bestehen vertragliche Vereinbarungen. „Wir sind aber nicht völlig gelähmt“, sagte der Kämmerer. So dürfen solche Ausgaben weiter getätigt werden, zu denen die Stadt rechtlich verpflichtet sei, die die Gebäudebewirtschaftung oder laufende Projekte betreffen. Und auch bei der Abwendung gefahrdrohender Zustände ist die Stadt handlungsfähig.