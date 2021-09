„Ich küsse Deine Augen“ - das sagen junge Menschen redensartlich heute oft, wenn ihnen eine Botschaft gefällt, wenn sie sich für etwas bedanken wollen. Diese Botschaft wird vielen gefallen, die zwischen 16 und 30 Jahre alt sind: Der Musikpark am Berliner Platz in Ludwigshafen will ab Freitag, 1. Oktober, seine Türen wieder öffnen. In unbeschränkter Anzahl dürfen dann wieder Gäste hinein -

...