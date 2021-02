  Ludwigshafen: „Mehr Ganztagsschulen und Polizeipräsenz“

Der 56-jährige Andreas Werling, Internist aus dem Stadtteil Süd, kandidiert für die FDP nach 2016 erneut im Wahlkreis 36. Alle zugelassenen Kandidaten in beiden Wahlkreisen stellen wir anhand eines einheitlichen Fragebogens mit genauer Längenvorgabe vor.

Politische Fragen

Herr Werling, welche inhaltlichen Schwerpunkte wollen Sie setzen, wenn Sie in den Landtag gewählt werden?

Andreas Werling: Meine politischen Schwerpunkte sind durch meine ärztliche Tätigkeit geprägt. Sie betreffen die medizinische Versorgung, aber auch die Pflege. Auch Wohlstand und soziale Gerechtigkeit sind für mich wichtige Themen. In der Bildungspolitik bin ich für mehr Ganztagsschulen, vor allem in den Städten mit Brennpunktstadtteilen. Bildung sichert den sozialen Frieden. Sicherheitspolitisch bin ich für mehr Polizeipräsenz in den Innenstädten, um Gewaltdelikten vorzubeugen.

Für welche Projekte in Ludwigshafen wollen Sie sich einsetzen?

Werling: Altersbedingt droht in Ludwigshafen ein baldiger Haus- und Facharztmangel. Deshalb ist die Gründung von medizinischen Versorgungszentren in den Händen von niedergelassenen Ärzten zur Sicherung einer wohnortnahen Versorgung ein bedeutender Aspekt in naher Zukunft. Hinzu kommt das Thema Hochstraßen-Projekte und Zuwendungen. Die Kosten für die Stadt müssen im Rahmen bleiben. Der Abriss der Pilzhochstraße hat gut funktioniert, aber die anderen Vorhaben ziehen sich hin.

Wo hat die Landesregierung in der Vergangenheit zu wenig gemacht?

Werling: Die Städte haben gewaltige soziale Kosten. Ihnen bleibt kaum Gestaltungsspielraum. Eine Änderung des Steuerverteilungssystems vom Land muss endlich erfolgen. Auch die Krankenhausfinanzierung muss verbessert werden.

Was sind für Sie die wichtigsten Entscheidungen, die in der kommenden Legislaturperiode im Landtag anstehen?

Werling: Dem Mittelstand und der Industrie aus der Pandemie zu helfen, zählt für mich zu den wichtigsten Entscheidungen. Die Defizite, die in der Pandemie zu Tage getreten sind, zu beheben. Die Digitalisierung bei Behörden und medizinischen Einrichtungen muss vorangetrieben werden, gleiches gilt für die Fort- und Weiterbildung. Ein Abbau der Bürokratie ist ebenso unbedingt notwendig. Niedergelassene Ärzte haben große Schwierigkeiten, einen Nachfolger zu finden.

Warum sind Sie FDP-Mitglied geworden?

Werling: Aktiv mitzuarbeiten, die bürgerlichen Freiheiten zu bewahren und zu stärken, ist mir immer wichtig gewesen und ist das Leitmotiv der FDP.

Inwieweit verändert die Corona-Pandemie Ihren Wahlkampf?

Werling: Der Wahlkampf findet hauptsächlich digital statt. Das ist neu und schränkt die Kommunikation ein. Es ist auch zu erwarten, dass die Briefwahl deutlich zunimmt und damit den Wahlkampf beschleunigt.

Private Fragen

Was schätzen Sie an Ludwigshafen bzw. den Ludwigshafenern?

Werling: An den Ludwigshafenern bewundere ich ihre Geduld mit den vielen Baustellen und ihre Identifikation mit der Stadt.

Wo kann und sollte Ludwigshafen noch besser werden?

Werling: Ludwigshafen soll sauberer und sicherer werden, die Optik muss deutlich verbessert werden. Ein großer Schwerpunkt sollte auf der Innenstadt und der Fußgängerzone liegen. Bezeichnend ist der eklatante Rückgang an Fachgeschäften. Zudem sollte es bei der Bauruine am Berliner Platz vorangehen.

Welcher ist Ihr Lieblingsort in der Stadt?

Werling: Meine Lieblingsorte sind die Freizeit- und Sportanlagen sowie die vielen Kulturstätten.

Wie können Sie am besten entspannen?

Werling: Am besten entspanne ich mich beim Tennis, das hält fit und sorgt für den notwendigen Ausgleich.

Wer sind Ihre (politischen) Vorbilder?

Werling: Meine politischen Vorbilder sind diejenigen, die friedlich und besonnen arbeiten.

Wie lautet Ihr Lebensmotto?

Werling: Positiv denken.