Sommerferien. Seit knapp drei Wochen sind die Klassenräume in den 48 Ludwigshafener Schulen verwaist. In vielen Bildungseinrichtungen ist damit jedoch keinesfalls Ruhe eingekehrt, denn Ferienzeit ist traditionell Sanierungszeit. In der unterrichtsfreien Phase lässt die Verwaltung die Gebäude wieder auf Vordermann bringen. Zu tun gibt es einiges, denn die Mängelliste an bestimmten Schulen ist

...