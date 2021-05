„Frische Ideen“ sind für die Ludwigshafener City gesucht. Damit es für die vielgescholtene Innenstadt in eine positive Richtung geht, hatte der Stadtrat am 14. Dezember einen ersten Beschluss gefasst. Mit Hilfe eines Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) sollen Strategien und Maßnahmen erarbeitet werden und bis Spätsommer 2022 in einen städtebaulichen Rahmenplan münden.

