Die Fraktionen der Grünen im Rat und der AfD in Ludwigshafen werden künftig um jeweils ein Mitglied schwächer sein. Wie Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Montag mitteilte, verlassen Georgios Vassiliadis (Grüne im Rat) und Nela Drescher (AfD) ihre Lager mit sofortiger Wirkung. In der nächsten Stadtratssitzung nach der Sommerpause müssen deshalb die Ausschüsse neu gewählt werden,

