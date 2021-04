Ludwigshafen. Halter von Freigängerkatzen in Ludwigshafen müssen ihre Tiere in Zukunft kennzeichnen, registrieren und kastrieren lassen. Das sieht eine Rechtsverordnung vor, die die Stadtverwaltung erarbeitet hat und die im Hauptausschuss am Montag von allen Fraktionen befürwortet wurde. Die neue Katzenschutzverordnung soll in einem halben Jahr in Kraft treten, damit den Eigentümern genug Zeit

...