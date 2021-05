Ludwigshafen eröffnet Perspektiven für Kindertagesstätten und Schulen

Ludwigshafen. Die Stadt Ludwigshafen hat in Anbetracht sinkender Inzidenzzahlen die Perspektiven für die Öffnung von Schulen und Kindertagesstätten mitgeteilt. Wenn die Inzidenzzahl an fünf aufeinander folgenden Werktagen den Wert von 165 unterschreitet, könnten ab dem zweiten darauffolgenden Werktag Lockerungen in Kraft treten.

Nachdem sich in den vergangenen Tagen die Zahlen entsprechend entwickelt haben, bedeute das für Kindertagesstätten und Schulen Folgendes: Die Kindertagesstätten in Ludwigshafen wechseln aus organisatorischen und planerischen Gründen ab Dienstag, 25. Mai 2021, von der Notbetreuung in den sogenannten Regelbetrieb unter Corona-Bedingungen. Die Stadt appelliert jedoch an die Eltern, ihre Kinder nur dann in die Kitas zu geben, wenn keine andere Betreuungsmöglichkeit besteht.

Bei den Schulen stelle sich die Lage wie folgt dar: Vom 25. Mai bis 2. Juni sind Pfingstferien, am 3. Juni ist Fronleichnam, der darauffolgende 4. Juni ein beweglicher Ferientag. Deswegen beginne der Wechselunterricht an den Schulen ab Montag, 7. Juni 2021. Voraussetzung dafür sei, dass die Inzidenzwerte weiterhin unter dem Schwellenwert von 165 liegen. Die Schulen bleiben also am Freitag, 21. Mai, noch im Fernunterricht.

Diese Regelungen habe die Stadtverwaltung mit dem Gesundheitsamt beim Rhein-Pfalz-Kreis und den zuständigen Stellen des Landes Rheinland-Pfalz abgestimmt. Sie folge damit einer Empfehlung des Bildungsministeriums, Öffnungen von ein der zwei Tagen - zum Beispiel beginnend an einem Donnerstag oder Freitag - für Schulen und Kitas zu vermeiden.

