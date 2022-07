Ludwigshafen denkt über Einrichtung von Wärmestuben nach

Ludwigshafen. Zunehmend beschäftigen sich Gemeinden in Rheinland-Pfalz mit dem drohenden Gasmangel in Herbst und Winter und den Folgen für Menschen mit geringem Einkommen. In Ludwigshafen wird über die Einrichtung von Wärmestuben nachgedacht, Landau plant ein ähnliches Angebot und in Neustadt an der Weinstraße diskutiert man über diese Maßnahme für soziale Härtefälle.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Doch die Überlegungen stoßen auch auf Kritik, etwa von der Liga der freien Wohlfahrtspflege, einem Zusammenschluss von fünf freigemeinnützigen Verbänden, darunter Diakonie und Arbeiterwohlfahrt. Zwar seien solche Wärmestuben gut gemeint, aber keine ernstzunehmende Antwort auf die Energiekrise, sondern ein Herumdoktern an Symptomen, heißt es. Der Gemeinde- und Städtebund hingegen begrüßt die Initiativen. "Man muss sich gedanklich mit solchen Szenarien auseinandersetzen", sagte Verbandssprecherin Agneta Psczolla.

Albrecht Bähr vom Vorstand der Liga blickt skeptisch auf die nächsten Monate: "Wir gehen einem schwierigen Herbst und einem bitteren Winter für Menschen in prekären Verhältnissen entgegen". Anstatt sie in Wärmestuben zu schicken, müssten sie in die Lage versetzt werden, ihre eigenen vier Wände zu heizen. "Zuschüsse und Preisdeckelungen darf es aber nicht für alle geben wie den Tankrabatt, das können wir uns nicht leisten."

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Pandemie Lauterbach: Schulschließungen nicht gänzlich ausschließen Mehr erfahren Corona-Pandemie Scholz: Kein Lockdown mehr wie in den vergangenen Jahren Mehr erfahren