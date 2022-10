Ludwigshafen-Boxen wieder erhältlich

Ludwigshafen. Wer ein Stück Ludwigshafen verschenken will, der wird ab sofort wieder bei der Tourist-Information der Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft (Lukom) fündig. Denn nach einer Sommerpause sind jetzt die Ludwigshafen-Boxen mit Artikeln aus der Chemiestadt oder mit Bezug zu ihr erhältlich. Wie die Lukom mitteilt, werden die Versandvariante und die Premium-Version der Box im XL-Format angeboten.

Enthalten sind in der Ludwigshafen Box XL ein Dubbeglas mit dem Aufdruck „Ludwigshafe – Des Door zur Pfalz“, eine Flasche Bio-Wein des TOPinLU-Fachgeschäftes Kichererbse, eine Flasche Pfalzstoff der Ludwigshafener Brauerei Mayer’s Brauwerk sowie 250 Gramm Kaffee der Rösterei Mohrbacher.

Außerdem sind ein 250-Gramm-Glas Honig von Ludwigshafener Bienen, ein Glas Bärlauch-Pesto von Jörg Ceglarek, einem Händler auf Ludwigshafens Wochenmärkten, eine 250 Gramm-Packung Ankernudeln vom Hersteller Pfalz Nudel, eine Dose Hausmacher Bio-Wurst der Bio-Metzgerei Micol aus dem Stadtteil Oppau mit rund 200 Gramm sowie Pralinen von der Bäckerei Seibold darin zu finden.

An Printprodukten liegt eine Panorama-Postkarte mit Ludwigshafener Motiven, ein broschiertes Fotobuch mit Impressionen aus der Stadt am Rhein, sowie Broschüren bei, die unterschiedlichste Besonderheiten in Ludwigshafen vorstellen. Die XL-Box gibt es zum Preis von 49 Euro.

Weiterhin ist die Ludwigshafen-Box auch als Versandbox erhältlich. Diese ermöglicht es laut Lukom, Grüße aus Ludwigshafen in die ganze Welt zu verschicken. Diese Version zu 39 Euro enthält keine Getränke. Ergänzt wird auch diese Box mit mehreren Broschüren rund um Ludwigshafen.

Erhältlich sind beide Boxen über die Tourist-Information Ludwigshafen am Berliner Platz 1. Telefonisch erreichbar sind die Mitarbeiter unter den Rufnummer 0621-5120-35 und -36, per E-Mail an tourist-info@lukom.com. red