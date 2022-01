Ludwigshafen-Box jetzt auch versendbar

Ludwigshafen. Mehr als 800 Mal ist die Ludwigshafen-Box mit allerlei kulinarischen und touristischen Inhalten seit ihrer Erstausgabe im Mai 2021 ausgegeben worden. Jetzt ist die Zusammenstellung typisch pfälzischer Produkte auch als Versandbox erhältlich, wie die Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft (Lukom) am Mittwoch mitteilte. „Jetzt wird es noch leichter, Grüße aus Ludwigshafen in die Welt zu schicken. Der Versand kann direkt über die Tourist-Information organisiert werden“, kommentiert Lukom-Geschäftsführer Christoph Keimes das neue Angebot.

Die Ludwigshafen-Box ist exklusiv für einen Preis von 39 Euro bei der Tourist-Information Ludwigshafen am Berliner Platz 1 erhältlich. Sie kann auch von zuhause aus telefonisch unter 0621/51 20-35 oder -36 oder per E-Mail an tourist-info@lukom.com bestellt werden. Wer eine Box versenden möchte, hat nach Angaben der Lukom die Wahl zwischen einem Paketdienst ab 7,49 Euro und der umweltfreundlichen Variante per Radkurier innerhalb von Ludwigshafen. Die Kosten richten sich nach der Transportstrecke. Die Organisation des Transports übernimmt auf Wunsch die Tourist-Information.

In der Box enthalten sind 250 Gramm Kaffee der Rösterei Mohrbacher aus Ludwigshafen-Süd, Pralinen des Bäckermeisters Andreas Seibold aus der Gartenstadt, 250 Gramm Ankernudeln, ein 250-Gramm-Glas Honig von Ludwigshafener Bienen, zwei Dosen mit Hausmacher Wurst von der Metzgerei Ott aus Mitte mit je 200 Gramm und ein Glas Bärlauch-Pesto mit 150 Millilitern Inhalt von Jörg Ceglarek, einem Händler auf Ludwigshafens Wochenmärkten.

Broschüren zur Stadt

Daneben beinhaltet das Paket das Ludwigshafener Dubbeglas mit dem Aufdruck „Ludwigshafe – Des Door zur Palz“ – nach Angaben der Lukom der Verkaufshit. Ergänzt wird das Angebot mit mehreren Broschüren zur Stadt, darunter „Die schönsten Ecken von Ludwigshafen“, der Rheinwalk und Parks- sowie Grünanlagen. Die Box gab es inzwischen auch schon in abgewandelten Formen, beispielsweise für Vegetarier ohne die Fleischprodukte. red/jei

