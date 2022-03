Ludwigshafen bereitet sich auf Aufnahme von Flüchtlingen aus Ukraine vor

Ludwigshafen. Auch Ludwigshafen bereitet sich auf die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine vor. Die Stadtverwaltung stelle sich auf verschiedene Szenarien ein, heißt es in einer Pressemitteilung vom Dienstag. Das zentrale Ziel sei es demnach, flüchtenden Ukrainerinnen und Ukrainern unbürokratisch ein menschenwürdiges und sicheres Umfeld sowie eine Unterkunft zu gewährleisten. In Asylunterkünften und den von der Stadt angemieteten Wohnungen habe die Stadt derzeit Kapazitäten für mehr als 200 Menschen, könne bei Bedarf aber auch weitere Unterkünfte reaktivieren. "Wir planen vorausschauend und flexibel. Unsere Solidarität gilt den Menschen aus der Ukraine. Wir werden auf allen Ebenen unterstützen, denn wir halten es für absolut wichtig, aktiv für Frieden, Freiheit und für unsere menschlichen und demokratischen Werte einzutreten", so Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck laut Mitteilung. Mit wie vielen Flüchtlingen zu rechnen sei und welchen aufenthaltsrechtlichen Status diese erhalten werden, sei noch unklar.

