Wenn in Ludwigshafen die Inzidenz wieder für einen längeren Zeitraum unter einen Wert von 100 sinkt, dann will Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) eine schnelle Öffnung von Einzelhandel und Gastronomie nach Tübinger Vorbild umsetzen. „Ich möchte, dass Ludwigshafen eine Modellstadt für Lockerungen in der Corona-Pandemie wird“, sagte sie am Freitag bei einer Video-Pressekonferenz.

...