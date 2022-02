Ludwigshafen: Angeklagter muss nach Messerattacke dreieinhalb Jahre in Haft

Die lebensgefährlichen Messerstiche am Danziger Platz hatten im Mai letzten Jahres für Aufsehen gesorgt. Am helllichten Tag hatte Iosif P. auf den neuen Partner seiner Ex-Freundin eingestochen und ihn erheblich verletzt. Dafür muss der gebürtige Grieche für drei Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Das Landgericht Frankenthal sah den Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung als erfüllt an. Dem Urteil lagen eine Verständigung sowie ein Täter-Opfer-Ausgleich zugrunde.

Am Ende überwog auf allen Seiten die Tragik: Ein zuvor nicht vorbestrafter Mensch mit universitärer Ausbildung wird mindestens ein weiteres Jahr in Haft verbringen, der so sehnlich erwünschte Kontakt zu den Kindern verschiebt sich damit nach hinten. Zum anderen trafen die Messerstiche einen Mann, dem an einem gedeihlichen Verhältnis der Zwillinge zu ihrem leiblichen Vater offenkundig gelegen war - und der im Zeugenstand alles andere als „Belastungseifer“ gezeigt hat, wie Richter Karsten Sauermilch herausstellte. „Hätte der Geschädigte den Vorfall dramatisiert, dann würden wir über acht Jahre wegen versuchten Totschlags sprechen“, erklärte der Vorsitzende.

Täter-Opfer-Vergleich erfolgt

Weil Iosif P. jedoch von seinem türkischstämmigen Opfer abließ, nachdem er ihm am orthodoxen Ostertag eine vier Zentimeter tiefe Wunde im linken Brustbereich beigebracht hatte, konnte das Gericht zugunsten des Angeklagten einen strafbefreienden Rücktritt vom Versuch nicht ausschließen. Daher erkannte die Kammer auf gefährliche Körperverletzung.

Das gefährliche Werkzeug bestand in diesem Fall aus einem Küchenmesser mit 25 Zentimetern Klingenlänge, auch an einer das Leben gefährdenden Behandlung gab es keine Zweifel. Die von Iosif P. zunächst vorgetragene Behauptung, er habe sich lediglich verteidigen müssen, als er seinem Rivalen auf dem Danziger Platz begegnete, hatte sich schnell in Luft aufgelöst. „Wer mit einem Messer zu einem Ort geht, an dem er einen Konflikt erwartet, kann sich nicht auf Notwehr berufen“, sagte Sauermilch.

Ein Geständnis hatte der Angeklagte schließlich am vorletzten Verhandlungstag abgelegt - und somit den Weg für eine Verständigung frei gemacht. Diese stellte ihm ein Strafmaß zwischen zweieinhalb und viereinhalb Jahren in Aussicht. Auch hatte sich Iosif P. bereitwillig auf einen Täter-Opfer-Ausgleich eingelassen. Neben einer Zahlung von 7000 Euro Schmerzensgeld an den 49-jährigen Betriebsschlosser enthielt der „Vergleich“ Regelungen, die den Kernpunkt des Problems erkennen lassen - und neuerliche Eskalationen in Zukunft verhindern sollen: Iosif P. muss zum Partner seiner Ex-Lebensgefährtin einen Abstand von 100 Metern einhalten, vor allem aber akzeptiert er nun auch „offiziell“ dessen bestehende Beziehung zu seinen Kindern.

Lange Zeit hatte das noch anders ausgesehen. Nachdem die Ex-Freundin, ebenfalls griechischstämmig, den Angeklagten nach sechsjähriger Beziehung im Oktober 2018 verlassen hatte, war es nach Angaben der 44-Jährigen wiederholt zu Nachstellungen und Einschüchterungsversuchen gekommen. Sogar die Wohnung habe sie wechseln müssen.

Narzisstische Tendenzen

Dass gekränkter Stolz eine tragende Rolle spielte und in dem blutigen Vorfall vom 2. Mai gipfelte, den die damals fünf Jahre alten Kinder mitansehen mussten, meinte auch Gutachterin Eva Biebinger. Die Chefärztin für Forensische Psychiatrie am Klinikum Klingenmünster attestierte Iosif P. narzisstische Tendenzen. „Krankheitswert“ sei allerdings nicht erkennbar, weswegen die Schuldfähigkeit nicht vermindert war.

Mit der tiefsitzenden Abneigung des Angeklagten gegenüber Türken thematisierte das Gericht ein weiteres Motiv, das sich in SMS-Nachrichten manifestiert hatte. „Die Konflikte aus dem Osmanischen Reich haben doch nichts mit Ihrer Lebenswirklichkeit zu tun“, sagte der Vorsitzende zu dem Griechen. Sowohl Täter als auch Opfer seien „Ludwigshafener Kinder“. Religiosität sei in keiner Weise vorhanden, so dass die Sorge um eine „falsche Erziehung“ des Nachwuchses durch den türkischen Partner völlig unbegründet sei.

Mit dem Täter-Opfer-Ausgleich habe Iosif P., der sich seit neun Monaten in Untersuchungshaft befindet, aber einen ersten Schritt gemacht. Wie Rechtsanwältin Miriam Haas aus Mannheim für die Nebenklage erklärte, müsse als Nächstes das Familiengericht eine Regelung zum Umgangsrecht mit den Kindern treffen. Dies sei im Interesse aller Beteiligten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, Revision ist binnen einer Woche möglich.