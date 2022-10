Ludwigshafen: 47-Jähriger stark alkoholisiert in Gewahrsam

Ludwigshafen. Am Montagabend ist ein stark alkoholisierter Mann in Ludwigshafen festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, schrie der 47-Jährige kurz nach 18.30 Uhr am Rheinufer wahllos Passanten an. Die Polizei stellte die Personalien fest und erteilte einen Platzverweis. Nach mehreren Aufforderungen kam dieser dem nicht nach. Er fing an, mit seinen Händen vor den Polizeikräften herumzufuchteln, sodass er gefesselt werden musste. Der 47-Jährige verbrachte anschließend die Nacht in Polizeigewahrsam.

