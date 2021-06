Ludwigsahfen: Freibad am Willersinnweiher soll kommende Woche öffnen

Ludwigshafen. Nachdem die Corona-Lockerungen ab Donnerstag in Ludwigshafen schon weitestgehend durch die Landesverordnung vorgegeben werden, hat die Stadt jetzt noch für einige Bereiche genauere Informationen veröffentlicht. So soll das Freibad am Willersinnweiher „voraussichtlich kommende Woche“ in die diesjährige Badesaison starten, heißt es in einer Mitteilung. Der Besuch des Bades wird auch in diesem Jahr nur mit vorheriger Terminbuchung möglich sein. Der Link zum Ticketsystem wird auf der Homepage der Stadt unter www.ludwigshafen.de eingestellt. Der genaue Eröffnungstag steht noch nicht fest.

Die Stadtbibliothek in der Bismarckstraße und die Zweigstellen in den Stadtteilen werden ab Dienstag, 8. Juni, wieder geöffnet. Nutzer können dann wieder Medien ausleihen und zurückbringen. Vorerst dürfen jedoch nur Besucher mit Bibliotheksausweis kommen. Daneben wird es eine allgemeine Beschränkung der Besucherzahl geben.

Unter Vorbehalt sind in den kommenden Wochen auch wieder städtische Veranstaltungen möglich, so die Verwaltung. Damit rückt sie von ihrem zuletzt veröffentlichten Plan ab, bis Ende August auf eigene Events verzichten zu wollen. jei

Info: Alle Regeln im Überblick unter www.ludwigshafen.de

