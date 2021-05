„LU-App“ übernimmt Registrierung

Ludwigshafen. Die Ludwigshafen-App „LUdigital“ verfügt ab sofort auch über eine CheckIn-Funktion zur Kontaktnachverfolgung. Das hat die Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft (Lukom) am Freitag bekanntgegeben. Die Funktion ist demnach sowohl für den Einzelhandel, die Gastronomie und für Veranstaltungen geeignet, und soll das Ausfüllen eines Papierformulars vor Ort ersetzen.

AdUnit urban-intext1

Die Handhabung soll laut Lukom einfach sein. Unternehmen müssen sich für die Nutzung der neuen Funktion unter unter info@ludwigshafen-digital.de registrieren. Danach wird ihnen ein Nutzerkonto eingerichtet. Auch die „LUdigital“-Nutzer müssen einmalig ihre persönlichen Daten in der App hinterlegen. Danach können sie sich in teilnehmenden Geschäften mittels eines QR-Codes, der beim Betreten abfotografiert wird, anmelden.

„Statt mit Stift und Zettel werden die Besucher und Besucherinnen digital erfasst, was den Umgang mit den Daten enorm erleichtert“, sagte Lukom-Geschäftsführer Christoph Keimes. Die Daten würden verschlüsselt auf einem Server in Deutschland gespeichert und könnten nur durch die zuständige Behörde – in Ludwigshafen das Gesundheitsamt – abgerufen, entschlüsselt und zur Kontaktnachverfolgung genutzt werden. Sie würden zu keinem anderen Zweck verwendet und nach der vorgeschriebenen Frist von vier Wochen gelöscht. „Der Datenschutz wird vom App-Betreiber jederzeit gewährleistet“, so Keimes. her